TURAN “YATIRIMLARIMIZLA İLÇELERİMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR”

GÖKÇEADA’DA KÖYDES 2020 EK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK KİLİT PARKE TAŞI İLE İÇME SUYU VE KANALİZASYON EK HAT İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEREK YER TESLİMLERİ YAPILDI; Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Gökçeada ‘da yapılan KÖYDES 2020 projesi kapsamında yapılan faaliyetlerden bahsetti.Turan; “Ülkemizin en büyük adası Gökçeada’mız; Çanakkale’mizin parlayan yıldızı, deniz turizminin gözdesidir. Yatırımlarımızla ilçemizin potansiyelini ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte, hemşehrilerimize en iyi yatırımların ve hizmetlerin ulaşması için çalışıyoruz.

Gökçeada Özel İdare Müdürlüğü’müz Gökçeada’da KÖYDES 2020 ek projeleri dahilinde Yeni Bademli Köyü köy içi yolları için 6 bin m² kilit parke taşı alım ihalesi ve Eşelek Köyü içme suyu ve kanalizasyon ek hat ihalesini gerçekleştirdi. Yer teslimleri yapıldı, en kısa zamanda çalışmalara başlanacak. Hayırlı olmasını diliyoruz.”açıklamalarında bulundu.