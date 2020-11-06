Bayırköy’de Yapılan Halı Saha Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Bayırköy halı saha çalışmasında sona yaklaşıldı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Muhtar Cevdet Dağbaşı ile sahada incelemede bulunan Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü yetkililerden bilgi aldı.

Sürücü; “Bu kapsamda yatırımları ilçemize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan, Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu İl Başkanımız Naim Makas a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”mesajını iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN