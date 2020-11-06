İşsever Üyelerini Uyardı

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever taksici esnaflarını ve üyelerini uyardı.İşsever; “Değerli üyelerimiz; İçişleri Bakanlığımızın genelgesi üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağından herhangi bir cezai işleme maruz kalmamanız ve sağlığınız için yolcu sayısı, sosyal mesafe, dezenfektan bulundurma, bilgilendirme afişleri ve maske kullanımı gibi kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.Bu nedenle biz de Oda olarak Belediyemiz öncülüğünde dezenfekte işlemlerimize devam ediyoruz.noktasında nezaket ve sorumluluk içerisinde bilgilendirmeniz” diye konuştu.

Haber: Ali GEZER