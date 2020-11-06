Yeniköy İlkokulu Öğrencilerine Özacar’dan Kırtasiye Yardımı

Özacar, eğitim kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Yeniköy İlkokulu’ndaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul idarecilerine çanta, kırtasiye, maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan malzemelerini teslim eden Özacar, ekiplerimize okulun çevre temizliğinin yapılması talimatını da verdi.

Haber: Ali GEZER