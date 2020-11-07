GÜNCEL HABERLER 

ÇANAKKALE MÜFTÜSÜ KABUKÇU KAYMAKAM KILINÇKAYA VE ÖZACAR’I ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakke Müftüsü Şükrü Kabukçu,Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı ve Belediye Başkanı Özacar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerine İlçe Müftüsü Mustafa Turgut ile birlikte eşlik etti.
Kaymakam Kılınçkaya İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve İlçe Müftüsü Mustafa Turgut’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
İl Müftüleri Kararnamesi” kapsamında Çanakkale İl Müftülüğüne atanarak Temmuz ayından bu yana görevini sürdüren Şükrü Kapukçu, Gelibolu İlçe Müftüsü Mustafa Turgut ile birlikte kamu kurum ziyaretleri kapsamında Kaymakam Hakan Kılınçkaya’dan sonra Belediye Başkanı Özacar’ı makamında ziyaret etti.Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

İlçe Emniyet Müdürü Güçlü Ak Parti İlçe Teşkilatı’na İadeyi Ziyarette Bulundu

buyukzafer 0

Köy Yolları Genişletme Çalışmalarında Sona Gelindi

buyukzafer 0

CHP İlçe Örgütünün Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.