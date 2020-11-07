ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNDEN KORONAVİRÜS TOPLANTISI

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği olağan kurullar toplantısını gerçekleştirdi.Toplantı da Dünya ve Ülkemiz ile il ve ilçelerde yaşanılan Koronavirüs vaka artışları nedeni ile İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm ülke genelinde birçok meslek grubunda getirilen saat kısıtlamaları,denetimler,Esnaf-Sanatkârların vergi,Bağ-kur,SSK,kredi vb. borçları kapsayan T.B.M.Meclisi’nde görüşülen yapılandırma,faiz affı,ödeme kolaylığı paketi ve uygulamaya giren Halk bankası tarafından maaş,kira ödemeleri başta olmak üzere,Esnaf-Sanatkârların nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,KGF teminatlı,ciroya göre 50 bin-100 bin ‘lik mikro işletmeler destek paketi,Medical park Hastanesi ile yapılan,il ve ilçelerde Esnaf-Sanatkârlar için %25 indirim uygulanması protokol anlaşması,01.01.2021 tarihinde uygulamaya girecek motor yağı değişim izin belgesi için bilgilendirme,İzmir ilimizde yaşanılan deprem felaketi,sahte içkiden ölümler ana başlıkları toplantının gündem maddeleriydi.

Haber :Seda LİMAN ZENGİN