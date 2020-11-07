ÖZACAR ECEABAT BELEDİYESİNİN HİZMET BİNASINI İNCELEDİ

Gelibolu Gökbüet Su Birliği toplantısı öncesinde Eceabat Belediyesi’nin yeni düzenlenen hizmet binasını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve beraberindeki meclis üyeleri ile ziyaret eden Özacar, ev sahipliği için Eceabat Belediyesi Başkanı Saim Zileli’ye teşekkür etti.

Özacar’ın Birlik başkanlığını yürüttüğü Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği adına dün Eceabat’ta Tarihi Alan Başkanlığı’nın hizmet verdiği sekiz adet lokasyon ile Eceabat Belediyesi’nin mücavir alanında bulunan kum kamp mevkine ana borudan su verilmesi noktasında bilgilendirmede bulundu.