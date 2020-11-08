TURAN: “BAYRAMİÇ BEYAZI DIŞ PAZARDA DA MARKA OLACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Beyazı’nın fidan sertifikasyonu tescilinin yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale’ye özgü markaların ve ürün tescillerinin artmasının şehrin tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Turan, “Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Bayramiç ilçemizde endemik bir tür olarak yetiştirilen Bayramiç Beyazı’nın fidan sertifikasyonu tescilinin yapılması, çiftçimize, üreticimize ve şehrimize önemli kazanımlar sağlayacak. Çanakkale’miz için bir değer olan bu özel meyve türü, tüm dünyada Bayramiç adıyla anılacak.” dedi.

“Şehrimize değer katmaya devam ediyoruz” diyen Turan, “Tarihiyle, doğasıyla, değerleriyle öne çıkan Bayramiç’imizde yetişen Bayramiç Beyazı’nın coğrafi işaret tescilinden sonra 4 farklı çeşide ait Bayramiç Beyazı fidan sertifikasyon tescili de gerçekleşmiş oldu. Tescille beraber, Bayramiç Beyazı fidanlarının yıllardan beri sertifikasız üretim eksikliği de giderildi. Bayramiç Beyazı üreticilerimiz, fidanları sertifikalı olmadığı için destek alamıyorlardı. Bundan sonra Bayramiç Beyazı bahçe tesisi yapan üreticilerimiz de fidan üreticilerimiz de Bakanlığımızca verilen sertifikalı fidan desteğinden yararlanabilecek. Bayramiç Beyazı’nın gerek ülke geneline gerekse dünya pazarına yayılması kolaylaşacak. Yine aynı şekilde Bayramiç Beyazı çeşitleri de tek tek tanımlandığından; Tarsim Sigortası kapsamında daha net bir şekilde sigortalanma ve olası doğal afet risklerine karşı tam koruma kapsamına girmiş oldu. Böylelikle üreticimizin mağduriyeti de önlenecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ettiğimiz bir projeydi. Tescil işleminin Çanakkale’mize, Bayramiç’imize, çifçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne, Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Endemik bir tür olarak yetişen Bayramiç Beyazı, meyve, çiçek, fidan ve ağaç yapısı itibariyle diğer şeftalilerden ve nektarinlerden farklılık arz eden tüm fizyolojik, morfolojik özellikleri bilimsel kriterler dahilinde açıklanarak ortaya konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Bayramiç Beyazı dört çeşit; ilçenin eski adı olan Bayramiçi isminin fidan tescili farklı olgunlaşma tarihlerine göre, Bayramiçi Beyazı 1, Bayramiçi Beyazı 2, Bayramiçi Beyazı 3, Bayramiçi Beyazı 4 olarak tescil edildi.

Haber Merkezi