MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp BÜYÜKZÖNGÜR’ün 10 Kasım Mesajı. SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür 10 Kasım Mustafa Kemal Atattürk’ü anma mesajı yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “Hayatı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı büyük Türk milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir komutan, muktedir bir politikacı ve büyük bir devlet adamı olarak çok önemli hizmetler ifa etmiştir. Vatanımızı parçalamaya yeltenenleri, büyük Türk milletinin binlerce yılda oluşturduğu maddi ve manevi haklarını çiğneme cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye liderlik yapan bu büyük devlet adamına, çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmelidir. Sadece Türk milletinin kaderini değiştirmekle kalmayıp kazandığı Kurtuluş Savaşı ve gerçekleştirdiği devrimlerle dünyanın mazlum milletlerine de yol gösterici olan Atatürk’ün fikirlerini aradan geçen yıllara rağmen geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve devrimleri, çağdaş uygarlık yolunda yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Böyle bir lidere sahip olmanın ayrıcalığı ve onuru hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. O’nu anlamak, O’nun düşüncelerini, ilke ve devrimlerini yaşatmak bizlerin en büyük görevidir. Bu bağlılığın ve inancın gelecek nesillere aktarılması ise en önemli amacımız olmalıdır. 10 Kasım ağıt, matem döneminden ziyade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha iyi anlaşılması, daha iyi tanınması için bir fırsat, bir imkân, bir eşik olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yıl dönümünde bir kez daha özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah.”mesajını verdi.Haber: Ali GEZER