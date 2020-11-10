Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan olduğunu vurguladı.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman , Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, kazanılan bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile yaşadığını vurgulayan İlçe Başkanı Aysun Tarıman , “10 Kasım 1938’de ebediyete intikal eden Büyük Önder’in ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ dediği gibi bugün ilke ve devrimleri ile yaşıyor.

Bu inançla, ebediyete irtihalinin 76. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal’i şükranla anıyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz”mesajını iletti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN