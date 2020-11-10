GÜNCEL HABERLER 

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan olduğunu vurguladı.
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman , Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, kazanılan bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile yaşadığını vurgulayan İlçe Başkanı Aysun Tarıman , “10 Kasım 1938’de ebediyete intikal eden Büyük Önder’in ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ dediği gibi bugün ilke ve devrimleri ile yaşıyor.
Bu inançla, ebediyete irtihalinin 76. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal’i şükranla anıyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz”mesajını iletti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Nalbant Özacar’ı Ziyaret Etti

buyukzafer 0

PİRİ REİS MYO’DA AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

buyukzafer 0

Olta Balıkçılarının Yoğun Mesaisiyle Balık Tezgahlarında Çeşitlilik Arttı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.