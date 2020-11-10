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Koronada Artış Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Karainebeyli Köyünde; 16 hektar kuru tarım sahasının su ile buluşturulması amacıyla, 2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanılan, “Karainebeyli Göleti İçin Basınçlı Su ile Sulama ve Damlama Projesi” çalışmaları son hızla devam etmektedir.
2021 yılında çiftçimizin hizmetine sunulacak olan proje çalışmalarını, Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Kılınçkaya projenin çiftçilerimiz için son derece faydalı olacağını belirterek “Gölet projesinde emeği geçen İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın’ a da ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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