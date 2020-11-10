Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nden İzmirli Depremzedelere Yardımeli

İlçemizde Beşiktaşlılar Derneği İzmirli Depremzedelere yardım eli uzattı.Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği “Yakın Zamanda İzmir İlimizde meydana gelen deprem felaketi, her toplumsal olaya duyarlı olan biz Beşiktaş Derneklerini ivedi olarak harekete geçirmiş olup, bu vesile ile birliğimizde bulunan Avrupa ve Türkiye dernekleri ile kısa zaman içerisinde organize olarak toplamda 9300 termal içlik,iç çamaşırı ,bebe kıyafeti,çorap ayrıca 2100 adet battaniye ;birlik dernekleri tarafından organizasyon komitesindeki dernek başkanları ile araçlarla İzmire ulaştırılmıştır.Bizler onursal başkanımız Süleyman SEBA’nın ifade ettiği “İyi insan olmadan İyi BEŞİKTAŞLI olunmaz” düsturunu görev bilip daha önce Van ve Elazığ da bugün de İzmir’de olduğu gibi görev bilip her daim aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”mesajını verdi.

Haber:Caner AKŞİT