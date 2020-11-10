Piri Reis İlkokulu’nda Deprem Tatbikatı Yapıldı

Hepimizi derinden üzen İzmir depremi sonrası depreme hazırlıklı olmak amacıyla ilçemiz Piri Reis İlkokulu’nda deprem sırası ve sonrasında öğrencilerin nasıl davranması gerektiğinı bir kez daha hatırlatarak tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.Tatbikat sırasında şu bilgiler paylaşıldı;

“OKULDA İKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?

Ülkemiz deprem kuşağında. Deprem anında ne yapacağımızı bilmek, olası zararları büyük ölçüde engelleyecektir. Bahçeye bakan pencereler kırılmaz malzemeden, tavanlar çok hafif malzemeden yapılmıştır. Sınıflarda çerçeveler, tablolar pleksiglastır. Tüm iletişimin kesilmesi söz konusu olursa bile çalışacak uydu telefonumuz var…

AMA ÖNEMLİ OLAN, HER BİRİMİZ BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?

Deprem ders saatinde olursa ve siz sınıfta, laboratuvarda, kütüphanede,spor salonunda veya gösteri salonundaysanız

– Bulunduğunuz yerde kalın ve pencerelerden, raf, dolap veya benzeri ağır eşyalardan uzaklaşın.

– Sınıfta ve laboratuvarlarda sıranızın hemen yanına çöküp, olabildiğince küçülün,dirseklerinizle başınızı kapatın ve tutunun. Kütüphanedeyseniz orta masaların yanına çökün. Spor salonunda camlardan uzaklaşarak aynı

şekilde “çök ve kapan” yöntemini uygulayın. Gösteri salonunda, koltuğunuzda kalıp başınızı ellerinizle kapatın.

– Siren çalmadan, hiçbir şekilde olduğunuz yerden çıkmayın.

Deprem bittiğinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra siren çalacaktır.

Sirenin çalmasını beklerken

– Sakin olmaya gayret edin.

– Sadece ceket, manto, yağmurluk gibi sokak giysilerinizi alın.

– Birbirinize destek olun, çıkış sırasında yardım etmeniz gereken arkadaşınız varsa yakınında bulunun.

– Öğretmenin hatırlatma ve uyarılarına dikkat edin.

– Sivil savunma sorumlu öğrencilerinden biri en önde, biri öğretmen ile birlikte en arkada çıkacaktır.

– Öğretmenin sınıf defterini aldığından emin olun.

Siren çalmaya başladığında

– Belli bir düzen içinde, hızlı ama koşmadan, grup halinde bahçeye gidin.

– Toplanma alanımız bahçedir. Lise4 ve 3 ler Gösteri Salonunun önündeki bölümde, Hazırlık,1 ve 2 ler büyük bahçede toplanacaktır.

ÖĞRETMEN BAHÇEDE YOKLAMA YAPACAKTIR.

– Çıkış kapılarının önünde yığılmayın, arkadan gelen öğrencilerin rahat geçişine izin verin.

– Bahçede, tüm sınıf grup halinde olun.

– Çevre binalardan uzak durun.

– Okulun dışına çıkmak uygun değildir.

– Genelde çıkış izni olsa bile, velisiyle görüşülmeden hiçbir öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez.

– Okulda kurulan Kriz Masasının açıklamalarını bekleyin.

Deprem teneffüs sırasında, boş ders, oku l sonrası vb. zamanlarda olursa; siz koridor, merdiven, tuvalet, kantin vb.de iseniz

Olduğunuz yerde kalıp varsa pencereye sırtınızı dönün, yere çömelip başınızı dizlerinizin arasına alın, ellerinizi başınızın arkasında birleştirip, dirseklerinizle başınızı koruyun. Deprem geçtikten sonra sireni beklemeden dikkatlice bahçeye inin ve en kısa zamanda sınıf arkadaşlarınızla buluşun.

TATBİKATLARI CİDDİYE ALMAK OLASI ZARARLARI AZALTACAKTIR.”mesajı verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN.