Her geçen gün, daha da büyüyor; BÜYÜK ATATÜRK!

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Türk Devrimi’nin yaratıcısı Türk Milleti’nin makûs talihini yenen, emperyalizmin planlarını tarihin çöplüğüne atan, onurlu bir ulusu çağdaş değerlerle yeniden var eden Büyük Atatürk’ü, aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümünde, bir kez daha sarsılmaz bağlılıkla, saygı ve minnetle anıyoruz…

Geçen seksen iki yıllık süreçte ve özellikle 21.yüzyılda Atatürk’ün önemi ve değeri daha da iyi anlaşılmıştır. Atatürk, getirdiği çağdaş ve insani değerlerle, her geçen gün daha da büyümüş, daha da yücelmiştir.

1950 sonrasında yapılan yanlışlar ve özellikle de son 18 yıllık siyasi iktidarın Atatürk Devrimi’ne kindar yaklaşımı milletimizce görülmüştür. Siyasi iktidar, “demokrasi, özgürlük, vesayete karşıtlık” sloganlarıyla yaptığı algı operasyonlarıyla, Atatürk’ün temsil ettiği bütün değerlere açıkça savaş açmıştır. Cepheyi gittikçe de genişletmektedir. Ancak durum da ortadadır.

Bugün, ulusça yaşadığımız sorunların temelinde, siyasi iktidarın Atatürk düşmanlığı bulunmaktadır. Atatürk’e ve O’nun akılcı siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal politikalarına düşmanlık, devletimizi ve milletimizi uçurumun kenarına sürüklemiştir.

Büyük Atatürk’ün ölümsüzlüğünün 82. yıl dönümünde bulunduğumuz ortamı bir kez daha gözler önüne sermek istiyor, kindar ve düşmanca yaklaşımlarına son vermesi için de siyasi iktidarı tekrar uyarıyoruz:

• Ülkemiz, 1919’da başlattığımız Milli mücadele öncesindeki korkunç durumla karşı karşıyadır. Yeni tip “Saray yönetimi” ile hanedanlık ve hilafet canlandırılmak istenmektedir.

• Şahıs ve saray yönetimince, Atatürk’ün Önderliğinde ulusumuzu var eden, bağımsızlığımızı sağlayan “Gazi Meclis” etkisiz hale getirilmiştir.

• İktidardaki Atatürk ve çağdaşlık karşıtı siyasal İslamcı zihniyet, hem içeride hem de dışarıda ülkemize büyük ekonomik ve siyasal sorunlar yaşatmaktadır. İhvancılık, laiklik karşıtı iktidarın vazgeçilmezi haline gelmiştir.

• Siyasi iktidar ne Atatürk’ün, ne de silah arkadaşlarının adına bile tahammül edememektedir. Meydanlardan, caddelerden, spor sahalarından kaldırılan Atatürk tabelalarına ek olarak; İstanbul Atatürk Havaalanı, iktidarın Atatürk düşmanlığı nedeniyle kapatılmıştır. Ankara Atatürk Orman Çiftliği’ne, hukuk dışı uygulamalarla, saray zihniyetinin yeniden inşası için büyük zarar verilmiştir.

• Atatürk’ün kurduğu kurumlar (Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu vb.) Atatürk düşmanlığının yeni cepheleri haline gelmiştir.

• Millilikten uzaklaştırılan eğitim, dinci vakıflara, cemaatlere, tarikatlara teslim edilmiştir. Tarikatlar ve cemaatler hiçbir dönemde olmadığı kadar ülke yönetiminde etkindir.

• Devlet sistemi “şahsım yönetimi” haline dönüşmüş, liyakat esası kaldırılmıştır.

• Atatürk’ün kurduğu parlamenter demokratik sistem; Laik Cumhuriyetimizi yıkmak ve ortadan kaldırmak isteyenlerce rafa kaldırılmıştır. Kuralsız, geleneksiz, hukuksuz, denetlenmeyen ve sorgulanamayan “ucube bir yönetim” bu şekilde oluşturulmuştur.

• Diğerleriyle birlikte Atatürk’ün milli ekonomi modeli de terk edilmiştir. Üretim durmuş, fabrikalar satılmıştır. Atatürk düşmanı, laf dinlemez, ders almaz siyasi iktidarın ekonomide geldiği son nokta “askıda ekmek” olmuştur.

•Atatürk düşmanı ve ülke gerçeklerinden kopuk siyasi zihniyetin uygulamaları, demokrasi, özgürlük, adalet, hak, hukuk özlemi içinde olan ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürüklemiş ve her alanda geriye götürmüştür.

• Kafaca, zihince çağı yakalama ihtimali olmayan siyasi iktidar, üniversiteleri bilim yuvası olmaktan çıkarmış; birer medreseye ve birer ticarethaneye dönüştürmüş, gençlerimizin geleceğini ve umutlarını karartmıştır.

Ancak tüm bu olumsuzlara karşı çözüm vardır:

82 yıl sonra çözüm, yeniden Atatürkçü Düşünceye dönüştedir.

82 yıl sonra çözüm, yeniden Atatürk’ü anlamaktır.

82 yıl sonra çözüm, Atatürk’ü yeniden anlatmaktır.

82 yıl sonra çözüm, Atatürk’ün manevi liderliğinde yol almaktır.

82 yıl sonra çözüm, Atatürk düşmanlarıyla yasal ve demokratik yollarla, güç birliği içinde mücadele etmektir.

Atatürk düşmanı siyasi iktidar, Büyük Atatürk’ün ölümsüzlüğünün 82. yıl dönümünde de, yine türlü bahanelerle genelgeler yayınlayacak, engeller çıkaracak, barikatlar kuracak ve Atatürkçüleri yıldırmaya çalışacaktır. Ancak, yılmayacağız ve geri adım atmayacağız.

10 Kasım 2020 Salı günü saat dokuzu beş geçe Ankara’da Sıhhiye Zafer Anıtı’nda yurttaşlarımız ve Demokratik Kitle Örgütleri ile buluşacağız. Hep birlikte Anıtkabir’e yürüyeceğiz. Yurdumuzun her köşesinde bütün yurttaşlarımızı, Şubelerimizle ve üyelerimizle birlikte Büyük Atatürk’ü anmaya davet ediyoruz…

Her geçen gün, daha da büyüyor; BÜYÜK ATATÜRK!

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM