Turan’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

İstiklal Savaşı’nın Cumhuriyetle taçlanmasında Atatürk’ün liderliğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale başta olmak üzere, birçok cephede unutulmaz başarılar kazanmış, milletimizin yeni bir tarih yazmasına öncülük etmiştir.” dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahraman ecdadımızın emaneti bu cennet vatanı her alanda dünyada önemli bir güç haline getirmek omuzlarımıza yüklenen tarihi bir görevdir. Daha güçlü bir Türkiye için ulusal ve uluslararası alanda dev atılımlar yapmaya, egemenlik haklarımızdan taviz vermeden devam edeceğiz.

Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bizlere bu mukaddes toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz.”