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Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı yayınladı. Sürücü mesajında;“İstiklal mücadelemizin önderi, büyük devlet adamı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışını milletçe sevgi ve saygıyla anmaktayız.
Bu inançla, Düşünce ve devrimleriyle bizlere yön veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82’inci yıldönümünde şükranla ve rahmetle anıyoruz.”dedi.

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