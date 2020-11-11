Prof.Dr.Doğan Perinçek Kent Konseyleri ile Çanakkale’nin Deprem Riskini Değerlendirdi

Prof.Dr. Doğan Perinçek Çanakkale ve ilçeleri Kent Konseyi Başkanları ile Çanakkale Deprem Riskini değerlendirdi ve alınacak önlemler konusunda tartıştı.

ÇANAKKALE HER YANINDA FAYLARLA ÇEVRİLİ DEPREM RİSKİ YÜKSEK

Prof.Dr.Doğan Perinçek; “Ülkemizde çok sayıda kent merkezi fay zonları üzerinde ve yakınında kurulmuştur.Bu kentlerden, Aksaray, Bolu, Yalova,Bursa,Sakarya,Manisa,Balıkesir,İzmir,Denizli, Aydın,Kahramanmaraş,Erzincan,Hakkari,Hatay,Eskişehir,Muğla,Bingöl ve Kütahya geçmişte defalarca büyük depremlerin etkisinde kalmış ve hasar görmüş, can kayıplarımız olmuştur.Etrafındaki fay zonları nedeniyle Çanakkale de bu listeye dahil edilmelidir.

Sayılan kentler dışında onlarca ilçe ve yüzlerce köyümüz de fay hatları üzerinde bulunmaktadır.Örneğin Çanakkale’nin Biga, Çan Bayramiç,Yenice ve Küçükkuyu yerleşimleri, diğer ilçelerimizin birçok köyü, Hakkari’nin iki büyük ilçesi Yüksekova ve Şemdinli,Adıyaman ilinin Çelikhan ve Gölbaşı ilçeleri ve diğer kentlerimizin ilçeleri fay hatları üzerinde yer almaktadır.

Erzincan Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini yaşadı.Erzincan 1939 depremi 7.9 büyüklükte oldu ve kent neredeyse tümüyle yıkıldı.Babam Sami Perinçek enkaz altından kendi gayreti ile çıkıp kurtulanlar arasındaydı.

Çanakkale’ye gelince bizim kentimiz kuzeyimizde güneyimizde olan 3 aktif fay hattının tehdidi altında. Yakın tarihlerde olan Yenice depremi (1953), Gökçeada Depremi (2014), Ayvacık Depremileri(2017 ve 2019) ve 1875 Güzelyalı Depremi – Güzelyalı İntepe Depremi sırasında İntepe sırtlarında deprem tetiklemesi sonucu 8 yerde büyük heyelanlar oldu ve heyelan malzemesi Güzelyalı yönünde aktı.Bu deprem ve heyelanları mesleki dergimizde ve yerel basın Boğaz Medya dergisinde yayınladım.,

Ayrıca meslektaşlarımla birlikte Çanakkale Boğazı içinde ve karada fayları çalıştık.Bu çalışmaları hem ben hem de meslektaşlarım bilim dünyasına sunduk.Bu çalışmalara göre Boğaziçinde ve kıyılarında aktif fay haritasında gösterilmemiş faylar var.Söz konusu fayların aktif olduğunu düşünüyorum.Bu düşüncemi destekleyen en önemli veri 1875 yılında olan 6.7 büyüklüğündeki Güzelyalı- İntepe depremi.Ayrıca son 7 yıl içinde Çanakkale boğazı çıkışında ve Eceabat ile Nara burnu arasında olan 2,7 ve 3 büyüklüğünde varan küçük depremlerde boğaz içindeki fayların aktif olduğuna işaret ediyor.Yapılmakta olan köprünün altında boğaz tabanında da fay var.Umarım köprüyü yapanlar bu fayı dikkate almışlardır.

Bölgemizdeki antik kentleri incelediğimizde geçmişte birkaç kez deprem ve tusunami çıkışında kaldığını biliyoruz.Kemer Köyü yakınındaki Parion Antik Kent Roma döneminde günümüzden 2000- 2100 yıl önce büyük bir depremle yıkıldı.4700 yıl önce Saros Körfezinde olan bir depremve depremin yarattığı tusunami izlerini Bademli Höyüğünde incelemelerimiz sonucunda saptadık.Özetle Çanakkale ve dolayı uzak geçmişte ve yakın geçmişte depremlerin etkisi altında kaldı.Gelecekte de deprem olasılığı kesin.Bu nedenle acil olarak gerekli sosyal ve bilimsel içerikli tedbirleri almalıyız, almak zorundayız.Yoksa geçen Cuma günü İzmir yöresinde yaşadığımız acıları tüm ülke ve Çanakkale içinde yaşarız.Yapacaklarımızı hükümet ve belediye ve halkın el ele vererek yapmalıdır.Aksi halde Ayda bebek ve Elif Bebek gibi yavrularımızın hayata uzanan ellerini tutacak kahramanlarda kaybederiz.

Burada önemsediğim ek bir konuya daha değinmek istiyorum.Erzincan kentinin tümü Çanakkale kent merkezlerimizin yaklaşık %65 kadarı alüvyon zemin üzerinde İzmir’deki yıkımların hemen hemen hepsinin yıkılma nedeni önce yapıda kullanılan malzeme kalitesi ve zemin ile ilgili.Zemin nehir dolgusu (alüvyon) bu zeminde su tablası yüzeye yakın.Deprem olduğunda zemin sıvılaşması olarak tarif ettiğimiz olay ile su yüzüne çıkıyor.Zemini oluşturan toprak balçığa dönüşüyorve üzerindeki binalar sanki su üzerinde yüzen bir kayık gibi sallanmaya başlıyor.Bazen bu binalar yıkılmadan yan yatabiliyor.Bu tip örnekleri 1999 depreminde İzmit ve Adapazarı’nda gördük.Hepimiz gayet net hatırlıyoruz.2014 Gökçeada depreminde iskele yakınındaki kordonda bu binamız hafif yan yatmıştı.Bunun nedeni zemin sıvılaşması.Bazen binamız sağlam olsa bile depremin neden olduğu zemin sıvılaşması binamızı paralanmadan yan yatırabilir ya da binamızın alt katları zemine gömülebilir.Bu konuda çok ilginç bir örnek var.1688 İzmir depreminde alüvyon üzerinde incelenmiş olan Sancak Kalesi depremin neden olduğu zemin sıvılaşması sonucunda toprağa gömülmüştür.Kale toprağa öyle batmışki; kalenin duvarları üzerinde bulunan toplar görünmez olmuştur.

İzmir limanı hasar görmüş, kıyı şeridi 60 cm çökmüştür.”diyerek depremler hakkında yorumlarda bulundu.

Prof.Dr.Doğan Perinçek’in Kent Konseyleri ile yaptığı toplantıya Çanakkale Kent Konseyi Başkanı, Kepez Kent Konseyi Başkanı,Biga Kent Konseyi Başkanı, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, Küçükkuyu, Gökçeada ve Bozcaada Kent Konseyi Başkanları katıldı.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN