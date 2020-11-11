ATAMIZI ANDIK

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’ inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle ilçemizde Atatürk’ ü anma programı gerçekleştirildi.

2’nci Kolordu Komutanlığı’ nın önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgenaral Mustafa Oğuz, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ve saatler 09.05’i gösterdiğinde ebediyete irtihal eden Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve müstesna devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için çalan sirenlerin ardından, iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşımız okundu.

Gelibolu Anadolu Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhsine Çalışkan’ın günün anlam ve önemi belirten konuşması ve ardından okunan şiir ile tören sona erdi. Haber: Caner AKŞİT