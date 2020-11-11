Millet İttifakı ‘ndan Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu

Gelibolu’da Millet İttifakı CHP,İYİ Parti,DP ve Saadet Parti İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri,Kadın Kolları ve Gençlik Kolları,Belediye Başkanı Mustafa Özacar ,İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri, ADD,Muhtarlar ve Gelibolu Halkının katılımı ile Alternatif çelenk sunma proğramı düzenlenerek,Cumhuriyetimizin ve CHP ‘nin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle andılar.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak çelenk sunumundaki konuşmasında; “Yine 10 Kasım;

Yine hüzünlü bir kasım sabahındayız, bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 82.yıldönüm.O’nun 1938’de bir on kasım sabahı sona eren maddi hayatı,şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor.

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir, benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”Diyen Türk büyüğünü Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için buradayız.

Bugün onu anmak için sıradan birgün değil,bugün karalar bağlama günü hiç değil, bugün O’nu daha iyi anlamak, takip edebilmek, O’nun gibi ileri görüşlü olabilme günüdür.

“Benim naciz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur.

O’nun en büyük eseri sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyetidir.Cumhuriyet kula kulluk zincirlerini kırmış, bu topraklarda herkesi eşit hak ve sorumluluk sahibi yurttaş olarak bu ülkenin asli sahibi haline getirmiştir.

“Atam, açtığın yolda, gösterdiğin ülkede hiç durmadan yürüyeceğimize and içiyoruz.Ne mutlu Türküm diyene”

Kurtuluş savaşının önderi, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi ebedi baş komutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıldönümünde büyük bir özlem , şükran ve minnetle anıyorum.”diyerek konuşmalarını sonlandırdı.Haber: Ali GEZER