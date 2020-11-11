Yeşil ZeytineRağbet Artıyor

Halkta doğal, sağlıklı, organik ürünlere yönelik bir bilinç oluşuyor. Vatandaşlar son zamanlarda sağlıklı, doğal ürünlere daha çok rağbet ediyorlar. İlgi gören ürünlerden biri de yeşil zeytin. Hem doğal ve organik olduğu hem de fiyatı uygun bulunduğu için vatandaşlar yeşil zeytine ilgi gösteriyor.

PAZARCI ESNAFI YEŞİL ZEYTİNE OLAN İLGİDEN MEMNUN

Salı günü kurulan halk pazarında tezgâhlarda yeşil zeytin satan esnaf vatandaşın ilgisinden memnun. Yeşil zeytin satan Pazar esnafı , siyah zeytinin de gün geçtikçe pahalanmasıyla yeşil zeytine rağbet arttığını söyledi. Pazarcı esnafları “İlçemiz ve köylerinden geliyor yeşil zeytin. Biz özellikle ilçemizin köylerinden gelen zeytini tercih ediyoruz. Sağlıklı, doğal, organik bir ürün… Vatandaşlar eskiye oranla daha çok ilgi gösteriyorlar doğal ürünlere. Yeşil zeytinin tüketimi bayağı artmış. Durumdan memnunuz.” İfadelerini kullandı.

Siyah zeytine göre yeşil zeytinin fiyatının da çok uygun olduğunu söyleyen pazarcı esnafarı , “ Fiyatlarımız 5 ile 10 lira arasında değişiyor. Kaç yıldır zam yok. Fiyatlar uygun. Hem doğal hem fiyatı uygun… Böyle olunca ilçemizdeki vatandaşlar rağbet gösteriyor.” Dedi.

YEŞİL ZEYTİNİN EVDE YAPILIŞI

Birçok vatandaşın hazırlanışı konusunda endişe duyduğu yeşil zeytinin hazırlanışı aslında çok kolay… İşte detaylar:

Evde yeşil zeytin nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Size vereceğimiz yöntemlerle kısa sürede zeytin kurmayı öğrenecek bir daha asla dışarıda hazır satılan zeytinlerden tüketmeyeceksiniz.

Evde kurulan yeşil zeytin hem sağlık açısından hem de lezzet açısından dışarı da satılanlara oranla daha iyi oluyor.

İşte sizler için araştırıp derlediğimiz evde yeşil zeytin yapımı…

Malzemeler

– 2 kg yeşil zeytin

– 4 adet limonun suyu

– 4 yemek kaşığı kaya tuzu

Evde yeşil zeytin nasıl yapılır?

Evde yeşil zeytin yaparken ilk olarak pazarda satılan taze zeytinlerden almanız gerekir. Zeytin yapmanın ne kadar basit olduğunu açıklamalarımızdan sonra göreceksiniz.

1. adım: zeytinleri ilk olarak bol suyun altında yıkayın.

2. adım: daha sonra bıçak yardımıyla zeytinleri 4 tarafından çizin. Çizme işlemini bıçak zeytinin çekirdeğine değecek şekilde gerçekleştirin.

3. adım: Daha sonra zeytinleri vakumlu kavanozlara yerleştirin ve içerisine içme suları doldurun. Kapaklarını kapatın ve her 24 saatte bir sularını değiştirin.

4.adım: zeytinin suyunu bu şekilde acısı çıkana kadar değiştirmeniz gerekir. 10 günün sonunda acısı muhtemelen çıkacaktır. Zeytinin acısı geçtiğinde salamura işlemine başlayabilirsiniz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN