Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş.ile Belediye -iŞ Sendikası arasında Sözleşme İmzalandı

Gelibolu Belediyesinin iktisadi teşebbüsü olan Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında ilk kez imzalanan toplu sözleşmede mutlu sona ulaşıldı. 22 aylık sözleşmeyi Başkanımız Özacar ile Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden imzaladı.Özacar” Emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”temennisinde bulundu.

Haber: Caner AKŞİT