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Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş.ile Belediye -iŞ Sendikası arasında Sözleşme İmzalandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesinin iktisadi teşebbüsü olan Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında ilk kez imzalanan toplu sözleşmede mutlu sona ulaşıldı. 22 aylık sözleşmeyi Başkanımız Özacar ile Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden imzaladı.Özacar” Emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”temennisinde bulundu.
Haber: Caner AKŞİT

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