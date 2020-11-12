Trafik Denetimleri Yapıldı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına sürücülerin dikkat etmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerinde ters yöne giren sürücülerini ve elektrikli motosiklet sürücülerini mercek altına alarak kontrollerini sıklaştırdı.Trafik kazalarını ve salgını en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, rutin kontrollerini yaparak sorunsuz, kazasız yolculuk etmesi için sürücüleri uyarmayı sürdürüyor. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini, kurallara uyulması halinde kazaların en aza ineceğini anlatan Trafik ekipleri, kontrolleri sıklıkla gerçekleştirerek ilçede kaza oranlarını düşürmeyi amaçlıyor. Yapılan denetimlerde Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerinden ehliyet, ruhsat ve araçların sigorta kontrolleri, HES Kodu sorgulamasında bulunarak,maske ve hijyen kurallarına da uyup uymdıkları konusunda denetimlerde bulunarak, sürücüler uyardılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN