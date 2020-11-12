GÜNCEL HABERLER 

“İstifayı Düşünmüyoruz”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Olcay Üstün gazetemizde önceki gün yayınlanan haber üzerine bir açıklama yaptı.
Haberdeki Meclis üyeleriyle ilgili istifalar konusundaki satırların doğru olmadığını meclis üyeleri olarak istifayı düşünmediklerini söyledi.
Bu konuda yaptığı açıklama nedeniyle etik davranışından bizde teşekkür ediyoruz.
Haber: Recep YÜZÜAK

Bunları da sevebilirsiniz

Saros’da yazlık evlere talep arttı

buyukzafer 0

Siyasilerden Giresun’a Geçmiş Olsun Mesajı

buyukzafer 0

Turan:Assos-Behramkale arasındaki Yolun Genişleme Çalışmaları Başladı”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.