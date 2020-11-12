“İstifayı Düşünmüyoruz”

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Olcay Üstün gazetemizde önceki gün yayınlanan haber üzerine bir açıklama yaptı.

Haberdeki Meclis üyeleriyle ilgili istifalar konusundaki satırların doğru olmadığını meclis üyeleri olarak istifayı düşünmediklerini söyledi.

Bu konuda yaptığı açıklama nedeniyle etik davranışından bizde teşekkür ediyoruz.

Haber: Recep YÜZÜAK