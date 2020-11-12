Öfkeli Genç!…(Yeri Geldikçe)

Önceki gün gazetemizde yayınlanan bir haber üzerine,gazetemiz Yazı İşleri Müdürü’nü arayarak tehditler savuran, size tazminat davaları açacağım diye çıkan haberi yalanlayan beyefendiye bir tavsiyem var.

Tehdit etme, icraat yap.Geç kalma erken git, tazminat (!) belki acilen sana lazımdır alır kullanırsın.

Arkadaşlarının senin için söylediği bir söz var.Bir yıldır onlarca kişiden duydum.Her duyduğumda yapmaz öyle şey diyordum.Özür dilerim yanılmışım…

Onlar şöyle söylüyorlardı;

“Aman abi! Allah Gelibolu’yu korudu.Bu adam kasabaya iyiki seçilmedi.Yoksa bizde üzülecektik.Reis değil, Teksas Şerif olurdu.”diyorlardı.

Uzunköprü – Yeniköylere gitmeye gerek yok.Orada da Allah görür burada da Allah görür.Ama zaten sen Allah görür diye değil, kullar görmesin diye orayı mekan tuttun.

Varsa bir yanlış yollarsın açıklamanı, yazmazsak varsa bir hakaret alırsın tekzibi yollarsın.Yine de yazmazsak verirsin mahkemeye alırsın papelleri gider, Yeniköy et lokantasında ziyafet çekersin…

Biz ne tehditlerden, ne kurşunlardan geçtik.59 yıldır ne kabadayılar, ne külhanbeyler gördük.Ama onlar uludu, bu kervan yürüdü. Sen önce bu yaptığın yanlışını nasıl kapatacaksın onu söyle.

Yoksa O’nun paniklemesinin sonucu mu bu heyecanın?

Bu bitmez ileride sürecek.