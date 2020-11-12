“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ YAPILDI

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilimizde eş zamanlı olarak 11.11 tarihinde saat 11.11’de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

“Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ilçemiz Gelibolu Şehitliğinde saat 11.11’de 250 adet fıstık çamı fidanı dikimi yapıldı.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Tümgenaral Mustafa Oğuz, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, il genel meclisi üyesi Serhad Sürücü, Gelibolu Müftüsü Mustafa Turgut,siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Kılınçkaya “Gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla fidan dikmenin öneminden bahsederek, imkanı olan herkesin dikili bir fidanı olması gerektiğini belirtti.”

Haber: Seda LİMAN ZENGİN