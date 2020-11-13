Kent Konseyleri Başkanlarından Vali İlhami AKTAŞ’a Ziyaret

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu, Kepez Kent Konseyi Başkanı Orhan Sönmez, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, Küçükkuyu Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Sönmez Özmen Vali İlhami AKTAŞ’ı makamında ziyaret ettiler.Ziyarette Kent Konseyleri başkanları yeni oluşturulan Çanakkale Kent Konseyleri Birliği ile ilgili yürütülen çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili Vali İlhami AKTAŞ’a bilgi verdiler.

Kent konseyleri başkanlarıyla bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Kent Konseyleri Birliği ile ilgili “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN