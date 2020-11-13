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Özacar Düzceli Depremzedeleri Andı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Üzerinden yıllar geçse de acısı hala dünkü gibi taze…diyen Özacar
12Kasım1999’da Düzce’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşları andı.Özacar;”12Kasım1999’da Düzce’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ile anıyor, milletimizin aynı acıları tekrar yaşamamasını temenni ediyorum.”mesajını iletti.
Haber: Ali GEZER

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