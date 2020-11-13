Özacar Düzceli Depremzedeleri Andı

Üzerinden yıllar geçse de acısı hala dünkü gibi taze…diyen Özacar

12Kasım1999’da Düzce’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşları andı.Özacar;”12Kasım1999’da Düzce’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ile anıyor, milletimizin aynı acıları tekrar yaşamamasını temenni ediyorum.”mesajını iletti.

Haber: Ali GEZER