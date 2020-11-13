SÜRÜCÜ TAYFUR KÖYÜNDEKİ ÖĞRENCİLERE KİTAP HEDİYE ETTİ

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Tayfur Köyü’ndeki çocuklara Dünya Çocuk Kitapları Haftasında kitap hediye etti.

Sürücü “Her Çocuğumuz Okusun

Dünya Çocuk Kitapları Haftası ile çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla Tayfur Köyümüzdeki çocuklarımıza kitap hediye ettik.”sözlerini ifade etti.Haber: Hilal GEZER