Jandarmadan Af Yok!

İlçemiz köylerinde her geçen gün artan koronavirüs vakalarıyla gece- gündüz mücadele edenlerin başında gelen sağlık personelimiz ile asayiş ekipleri artık kimsenin maskesiz gezmesine fırsat vermeyecekler.

“Bir laf vardır……sa, cemaat…..ar” derler ya.

Bizim köy muhtarlarının bazısı da aynı.

Jandarma Bakan,Cumhurbaşkanı ne kadar uyarırsa uyarsın şımarıklar daha da şımardılar.

Köylerde maske takmayıncada onların cemaatlerinde kimseyi takmamaya başladı.

Defalarca uyarılmalarına rağmen maske takmayanlara artık ceza kesilecek.

Jandarma ekipleri de önceki gün köy kontrollerinde maske takmayan Bayramiç Köy Muhtarına maskeniz yok diyerek Af’ta yok dedi ve 900 liralık cezayı kesti.

Ceza kesilen muhtar R.K.cezalandırılınca köylülerde jandarmaya “helal olsun” dediler.Haber: Recep YÜZÜAK