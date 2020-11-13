Resmi Kurumların Çalışma Saatleri Değişti

Valilik tarafından pandemi süresince alınan kararlar doğrultusunda resmi kurumlarda mesai saatlerini değiştirdi.Gelibolu Belediyesi dün mesai saatlerini 08:30 -12:00 öğleden sonra 12:30 -17:00 saatleri arasında diye açıklarken Gelibolu Kaymakamlığı da 09:00 – 12:30 – 13:00- 17:30 olarak açıkladı.

Adliyelerde mesailer 08:30’da başlıyor.Her hangi değişiklik yapılmadı.

Haber: Caner AKŞİT