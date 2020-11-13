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Resmi Kurumların Çalışma Saatleri Değişti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Valilik tarafından pandemi süresince alınan kararlar doğrultusunda resmi kurumlarda mesai saatlerini değiştirdi.Gelibolu Belediyesi dün mesai saatlerini 08:30 -12:00 öğleden sonra 12:30 -17:00 saatleri arasında diye açıklarken Gelibolu Kaymakamlığı da 09:00 – 12:30 – 13:00- 17:30 olarak açıkladı.
Adliyelerde mesailer 08:30’da başlıyor.Her hangi değişiklik yapılmadı.
Haber: Caner AKŞİT

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