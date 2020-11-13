FACEBOOK İSTASYON ÇANAKKALE TEKNOPARK’TA

Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ICC, Habitat Derneği, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Ticaret Borsası iş birliğiyle kurulacak olan Facebook İstasyon Çanakkale Bölgesel Topluluk Merkezi Protokolü imzalandı11.11.2020 tarihinde Çanakkale’de gerçekleşen protokol imza töreniyle, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat) ilkini İstanbul’da faaliyete geçirdikleri “Facebook İstasyon” Bölgesel Topluluk Merkezlerinden birinin Çanakkale’de açılması için hazırlıklara başlandı.İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara ve İzmir’de protokolleri imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan Çanakkale İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Çanakkale Teknopark ‘ta gerçekleştirilen protokol imza törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, bölgedeki bazı oda ve borsa başkanları ile toplantıya online katılım sağlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür katıldı. Protokol töreninin moderatörlüğünü yürüten Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil milli şuurun başkenti Çanakkale’de 5 yıl önce 2023-2053-2071 vizyonları ile yerli ve milli teknoloji üretmek için yola çıktıklarını, bugün ise bölgenin ve Türkiye’nin dijital inovasyon merkezi olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlediklerini söyledi. Dr. Bil konuşmasında: “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezi projesi Enter-Hall’un temelini atacağız ve hızlıca tamamlayıp açılışını yapacağız. Böylece Türkiye’nin oyun, animasyon ve çizgi film gibi tüm dijital içerik ekosistemini Çanakkale Teknopark ’ta bir araya getirip Çanakkale’den dünyaya dijital içerik ihraç edeceğiz. Bu bağlamda Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi’nin Çanakkale Teknopark ‘ta kurulmasıyla girişimcilerimize sağlayacağımız hizmetlerin kalitesini artırarak, girişimcilerimizin uluslararasılaşma süreçlerinde daha hızlı yolmalarına destek olacağız” dedi. Dr. Bil ’in konuşmasının ardından sözü alan TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay bölgesel kalkınmada çok büyük bir rol oynayacak olan Çanakkale Teknopark ‘ta bu denli önemli bir projenin hayata geçmesi bölgemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak dedi. “Facebook İstasyon “projesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde uydu topluluk merkezleri açma konusundaki heyecanını dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle konuştu: “Facebook olarak, çok uzun zamandır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizdeki insanlara, topluluklara ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri sunarak başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu yolda attığımız en önemli adımlardan biriydi. Ancak, girişimlerimizin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı sözünü verdik. Çanakkale de dahil olmak üzere farklı şehirlerde açtığımız uydu merkezlerimiz ile bu sözümüzü tutuyoruz. İlerleyen dönemlerde bu uydu merkezlerle Türkiye’deki işletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmaya devam edeceğiz. Tüm topluluk merkezlerimizde bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK’ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına Sınırları Aşan KOBİ’ler, She Means Business, Facebook ile Öne Çıkın, Kontrol Bende ve Facebook Sivil Toplum Programı gibi online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, “Bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) koordinasyonunda yürütülecek olan Çanakkale İstasyon’un, Çanakkale girişimcilik ekosisteminin İstanbul, Ankara, Bursa ve yurtdışındaki girişimcilik ekosistemleri ile bağlantılarını güçlendireceğini dile getiren ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen de, “Üniversitemiz ve Çanakkale Teknoparkın desteği ile Çanakkale İstasyon yeni fikirleri olan, Çanakkale’mize değer katmak için emek, düşünce ve vakit harcayan tüm girişimcilere ev sahipliği yapacak ve destek olacaktır” ifadelerini kullandı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat da konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin ve üniversitemizin Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının geliştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Üniversitemizde akademik kalitenin yükseltilmesi için her türlü imkânı seferber ettiğimiz gibi aynı zamanda girişimcilik ve ticarileşme aşamasında da Çanakkale Teknopark olarak hızla büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl patent başvurularında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ikinci sıraya yükseldik. Bugün 135.000 m2 alanda tüm altyapısı tamamlanmış, teknolojik ve sosyal imkanlarıyla bölgenin çekim merkezi haline gelmiş bir Teknopark olarak neredeyse %100 dolulukla hizmet veriyoruz. Kısa süre içerisinde bölgemizin ilk prototip geliştirme merkezi ve dijital inovasyon merkezimizin temelini atacağız” dedi.