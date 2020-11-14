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APARTMAN YÖNETİCİLERİNİ UYARIYORUZ!..

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İzmir depreminde yaşanan acıların yaşanmaması için, kuşku duyduğunuz binalarınız varsa,”Beklemeden depreme dayanıklılık testlerini” gecikmeden yaptırınız.
İlçemizde bu konuda yeni kurulmuş olan bir labratuvarı var.Sanayi Sitesinde geçtiğimiz ay sonunda açılan “Yapı Kontrol Laboratuvar”ında depreme dayanıklılık testlerini yaptırarak,can güvenliğinizi garantiye alınız.Eğer binanız dayanıksız çıkarsa derhal belediyeye müracaat ediniz .Binanızı da kendinizi de riske sokmayınız. Haber: Caner AKŞİT

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