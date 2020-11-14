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ÇATLAK, PATLAK BİNALARA SIVA BOYA ve ISI YALITIMLARIYLA KAMUFLAJ YAPILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Deprem uzmanları uyarıyor!
“Binalarınızı yalıtım malzemeleri de sıva boya da depremden korumaz”diyorlar.
İlçemizde de birçok depreme dayanıksız binanın son günlerde sıva- boya ile ya da ısı yalıtım malzemeleriyle örtüldüğünü söyleyen mimar ve mühendisler acilen bu binaların yöneticilerini uyararak; sıva , boya ve yalıtım yapılmadan önce mutlaka depreme dayanıklılığı olup, olmadığının testleri yaptırılmalıdır.”diyorlar.
Yapılanların boşuna yapıldığını söyleyen mimar ve mühendisler evlerinizi sıvayla , boyayla ısı yalıtımıyla süslemeden önce bu testleri yaptırın ki paralarınız boşa gitmesin diyorlar. Haber: Recep YÜZÜAK

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