DEZENFEKTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfeksiyon ve sterilizasyon aracıyla ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında dezenfektan çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Özacar vatandaşlarımızı maske kullanımına özen göstermeleri ve kullandıkları maskeleri çöp kutularına atmaları konusunda uyardı.

Haber: Hilal GEZER