Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi üzerine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi üzerine açıklamalarda bulundu.Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği süreçte yasama çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Turan, “Milletimizin beklentilerine cevap verecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak yasama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir günü dahi boş geçirmek istemiyoruz” dedi.

Kanun değişiklikleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Turan, “Kanun, Covid-19’un istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, vatandaşlarımızın bir süredir beklediği vergi, SGK primleri, öğrenim kredisi ve idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, işten ayrılanların istihdama dönüşlerinin teşvik edilmesi gibi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Kanunda, kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürelerin uzatılması, işverenler tarafından 1/1/2019-17/4/2020 dönemindeki en düşük sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir çalışan için SGK prim desteği verilmesi, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin korona virüs salgınının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak 31/12/2023 tarihine ertelenmesi gibi işverenlerimizi, esnaflarımızı destekleyen düzenlemeler de var. Hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi