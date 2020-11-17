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Yüksekokulda Ağaçlandırma Bu Yılda Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda okulun geniş arazisi üzerinde başlatılan ağaç dikim çalışmaları bu yılda devam etti.
Okul sekteri Sevinç İnce başkanlığında okul personeli tarafından sürüdürüldü.Geçen yıl okul bahçesine dikilen 150 ağaca ilaveten bu yıl da (sonbahar ekim döneminde) 60 fidan daha dikildi.
Okul Müdürü Doç.Dr. İsmail Elagöz gazetemize yaptığı açıklamada; “Okul bahçesini öğrencilerimizin dinlencesine ve çevremizin güzelleştirilmesine yönelik olarak, 2 yıldır ağaçlandırmayı sürdürüyoruz. 1- 2 yıl sonra okulumuzun bahçesi hem görsel yönden hem de yaşanabilir bir dinlence bahçesi gibi olacaktır.”dedi.Haber: Ali GEZER

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