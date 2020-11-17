Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği ve Dost Patiler Derneği’nden Can Dostlara Yardım Eli

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği ve Dost Patiler Derneği elbirliği ile anlamlı bir proje gerçekleştirdiler.

30 adet köpek kulübesi yaparak Gelibolu çevresindeki açık arazilerde yaşam savaşı sürdüren sokak hayvanlarının barınma gereksinimlerini büyük ölçüde karşıladılar.

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği ve Dost Patiler Derneği; “Çalışmalara katılan, mama ve lojistik desteği veren tüm dostlarımıza sokak hayvanlarımiz adına minnettarız.İyilik peşinde koşmaya devam edeceğiz, iyi ki varsınız ”sözlerini ifade ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN