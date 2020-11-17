KORONAVİRÜS KORKUTUCU BOYUTLARDA

İlçemizde son 2 haftadır artan vaka saysı ürkütülür hale geldi.Şu anda edindiğimiz bilgilere göre 300 kişiye yakın vatandaşımızın evde tedavi gördüğü bildirildi.Ayrıca Çanakkale’de gözlem altına alınan ve yoğun bakımda bulunan hastalarımız da var.Bütün bu artışlara rağmen ilçemizde hala maske ve mesafe kurallarına uyulmuyor.Maalesef hala vatandaşların maskelerini kollarında, çene altında taşımları devam ederken birçok kişide maskesiz dolaşmaya devam ediyor.Kendilerini koruyan, kurallara uyan vatandaşlarda bu kuralsız yaşayanların yaşamalarına göre göz yumulmasından şikayetçiler ilçede her gün 500 kuralsıza ceza yazmak mümkünken 10 kişiye bile ceza yazılmadığını söyleyen vatandaşlar gazetemizi arayarak insan sağlığına önem vermeyen, soumluluklarını bilmeyen bütün çabalarına rağmen hala maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanlara niçin uygulama yapılmadığını soruyorlar.

Haber: Recep YÜZÜAK