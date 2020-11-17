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Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi!nin Koronavirüs salgınına karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını bugün de Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesinde sürdürdü. “Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim”
Haber: Ali GEZER

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