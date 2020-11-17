Gelibolu’nun İftiharı A Milli Takımında

lçemizin Tayfur Köyü’nden çıkan ilk kız futbolcumuz Melike Öztürk, A Milli Kadın Takımıyla Avrupa Şampiyonası için 27 Kasım Estonya -Türkiye Milli Maçına çıkacak.

Estonya maçının ardından 1 Aralık 2020 ‘de de Türkiye’de oynanacak, Türkiye – Rusya maçında yine sahada 9 numarayla olacak.

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca gençlerde 14 kez milli olan Öztürk, artık Türkiye Kadınlar A takımıyla yine 9 numarayı kaptı.Gençlerde de son 2 yılda gol krallığını bırakmayan Melike, spor akademisinde son sınıf öğrencisi.

İlçemizdeki Hakimiyeti Milliye Okulunda okurken, futbola başlayan ve daha sonraki yıllarda Türkiye Gençler ile Türkiye B Takımında oynayan Öztürk’ün, A takınına alınması süpriz olmadı.

Melike Öztürk ile Rusya maçı öncesi sahada yapacağımız röportajda sizlere 3 Aralık Perşembe günü yayınlayacağız.

Dün gazeteci Recep Yüzüak’la görüşen Melike; Gelibolulu hemşerilerimin adıma hem Estonya hemde Rusya’ya benden gol var, her iki maçıda kazanacağız.”dedi. Haber:Recep YÜZÜAK