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Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a siyasilerden başsağlığı mesajı geldi.Başkan Özacar mesajında; “Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”dedi.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ; “Hakkari Çukurca’da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.
Başın sağ olsun Türkiye’m”mesajını iletti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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