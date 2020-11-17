Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a siyasilerden başsağlığı mesajı geldi.Başkan Özacar mesajında; “Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ; “Hakkari Çukurca’da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.

Başın sağ olsun Türkiye’m”mesajını iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN