Lütfen Yerlerini Değiştirelim ki Üşümesinler(Yeri Geldikçe)

İlçemiz Beşiktaşlılar Derneği ile Dost Patiler Derneği’nin ortaklaşa ortaya koydkları çalışma takdire layık.

Ben yıllardır köpek bakan bir hayvan sever olarak, kendilerine bir tavsiyede bulunmak isterim.

Gazetemizde bu haber yayınlandıktan sonra , gidip çamlığı gördüm.Korunakların bırakıldığı yeri inceledim.Ama bir yanlışı da söylemeden geçemeyeceğim.

Elbette bu korunaklar, gelen kış mevsimine karşı hayvanlara destek amacıyla hazırlanmış.Oysa kondukları yer tamamen yanlış.Barınakların sadece kondukları yer değil, kapılarının (giriş kapıları yok) hepsi kuzey soğuk rüzgarlarına karşı bırakılmış.

Kondukları yere yağan yağmurlarda su tutan ve su bırakan düzlükte.

Burası üstelik iyi havalarda, insanların oturup yiyip içtikleri bir yer, çocuklarının koşup oynadıkları bir çimenlik.

Bu güzel ve hayırlı hizmeti yapanları kutlarken, o kulübeleri kuzey rüzgarlarına kapalı olan bayırın güney batısına , hatta belediyenin kepçesiyle bir basamak oluşturularak tamamen set rüzgarlardan ve su biriklerinden koruyan bir yere konmasını öneriyorum.

Özellikle alttan gelecek soğuk suların eksi derecesinden ve kuzay rüzgarlarının esintisinden korumalı ki, yaptığımız iş değer bulsun.

Sevgilerimle….