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Dikkat! Covid -19 Hızla Yayılıyor…!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Covid- 19 hızla yayılıyor.Kaymakamlık ve Belediye kendilerine düşen görevlerini eksiksiz yapsa larda, kural tanımayan kuralsızlar ısrarla mesafe ve maske takmamayı sürdürüyorlar.
İlçe merkezinin yanı sıra köylerde de yayılmasını sürdüren Covid-19 dan, köylerde de hasta sayıları artışta.
Gelibolu Sağlık çalışanları evlerde karantina altındaki pozitif çıkan hastaların sıkı kontrol altında tutarken, zaman zaman kurallara uymayanlarla karşılaşabiliyorlar.
Gelibolu’nun sosyal, kültürel düzeyini göz önüne alınca, bu kuralsız yaşayan ve her an patlamaya hazır boöbaların davranışlarına akıl sır ermiyor.
Haber: Recep YÜZÜAK

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