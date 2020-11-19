Gelibolu Belediyesi Yeni Kararları Yayınladı

Bu alýnan kararlara göre; Alýþveriþ merkezi, market, berber , kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20.00 arasýnda vatandaþlara hizmet sunabilecek.

*Restaurant, lokanta,pastane, kafe,kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasýnda sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek þekilde açýk olabilecektir.Restourant, lokanta veya online sipariþ üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

* 65 yaþ üzeri vatandaþlar güm içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaþ altý vatandaþlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasýnda doðanlar) ise gün içerisinde 13:00-*16:00 saatleri arasýnda sokaða çýkabilecek olup (iþyerlerinle ilgili yetkilerini gösteren çalýþma /SGK kaydý vb. belgeyi ibraz eden çalýþanlar hariç), bu saatler dýþýnda ise belirten yaþ gruplarýndaki vatandaþlarýn sokaða çýkmalarý kýsýtlanacaktýr

* 31.12.2020 tarihine kadar sineme sakinlerinin yeni bir karar alýnýncaya kadar ise kahvehane, kýrathane, kýr bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonlarý , bilardo salonlarý,lokaller ve çay bahçeleri ile halý sahalarýn faaliyetleri durdurulacaktýr.Üretim, imalat ve tedarik zincirleri ise bu kýsýtlamadan muaftýr.Bu doðrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasým Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasým Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasým Pazartesi 05:00 saatine kadar sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanacaktýr.”diyerek uygulanabilecek kýsýtlmalarý bildirdiler.Son olarak “Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarýna dikkat edelim.” mesajýnýda yinelediler.Haber: Ali GEZER