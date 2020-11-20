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Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.
Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, “Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur” dedi.
“Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir” diyen Turan, “Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti’nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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