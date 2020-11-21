COVID-19 KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİ UNUTULMADI

Çanakkale İl ve ilçelerinde Covıd- 19 kapsamında özveriyle filyasyonda görev yapan sağlık personeline destek olmak,morel – motivasyonlarının yüksek tutulmasının bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacıyla ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan; Çanakkale ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim edildi.

İlçe Toplum Sağlığı merkezinde düzenlenen törene;Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Taşçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ,İlçe Tarım Müdürü Özgür Zeybek, İlçe Sağlık Müdürü Atakan Burak Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut,İlçe Mal Müdürü Afir Çelik,Sosyal Yardımlaşma İlçe Müdürü Türker Erdihan ve çok sayıda sağlık personeli katılım sağladı.

Törendeki konuşmasına Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı; “Covid-19 pandemisinde 7 gün 24 saat canla başla çalışan filyasyonda görevli sağlık çalışanlarımızı düşünerek onların motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla ilimizin birbirinden lezzetli ürünlerinden oluşan hediye sepetleriviçin Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışan larına hassasiyetlerinden dolayı ve diğer kurum amirlerimize de bu güzel etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ederim.”dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ konuşmasında; “Covid-19 kapsamında 7 gün 24 saat özveriyle çalışmalarınızdan dolayı, ülkede bu kapsamdaki riskleri azaltma, olumsuz durumları yok etmek için canla başla çalışamalarınızdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ederim.Sizlere destek olmak, morel ve motivasyonlarınızın daima yüksek olmasını bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacıyla, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak,Çanakkale ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti hazırladık,sizlere bunları takdim etmek istiyoruz.”dedi.İl Müdürü Karadağ çalışmalarından dolayı filyasyon ekibine teşekkür etti ve bütün ilçelerdeki filyasyon ekipleri yeniden ziyaret edilerek hediye seperlerini kendilerine takdim edeceklerini belirtti.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya konuşmasında; Yaklaşık 1 yıldır canla başla mücadele eden filyasyon ekibimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.Bu hastalığın aşısı yok ama en azından elimizde bir liste var, bu listeyi uyguladığımız müddetçe kendimizi ve sevdiklerimizi koruyacağız ve bu illetten kurtulacağız.Gece ve gündüz çalışan değerli arkadaşlarımızı düşünerek bir nebze onlara morel ve motivasyon anlamında değerli sağlık ürünleri ve takviye ürünleri takdim ederek, arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Diğer kurum amirleride konuşmalarında; covid- 19 kapsamında çalışan personelin daima yanlarında olduklarını, özverili çalışmalarndan dolayı kendilerini tebrik ettiklerini ve bu musibetin bir an önce bitmesi yönünde duygularını ve temennilerini ifade ettiler.

Sağlık çalışanlarına hediye sepetlerinin takdim edilmesinden sonra tören sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN