Özacar Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutladı

Özacar Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlayarak, “aydınlık yarınlarımız ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun.”dedi.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor.

Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü evrensel bir nitelik taşımaktadır. 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından her yıl 20 Kasım tarihinde anılan Dünya Çocuk Hakları Günü, temel olarak şu başlıklardan oluşmaktadır;

Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu

– Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

– Yaşama ve gelişme hakkı

– Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

– Eğitime erişim hakkı

– İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı

– Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı

– İstismar ve ihmalden korunma hakkı

– Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı

– Ekonomik sömürüden korunma hakkı

– İfade özgürlüğü hakkı

– Düşünce özgürlüğü hakkı

– Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı

– Özel gereksinimleri olan çocukların hakları

– Özürlü çocukların hakları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır.

Haber: Hilal GEZER