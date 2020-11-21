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Rusların Gelibolu’ya Gelişinin 100.yılında 100 fidan dikimi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, Rusların Gelibolu’ya gelişinin 100.yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Üniversitesi Turusia yönetimi ve Ankara’da bulunan Rus-Türk Dostluk Evi işbirliği ile Rus Anıtı çevresinde 50 adet huş ağacı 50 adet çınar ağacı fidanı dikimi gerçekleştirdi. Özacar; “Daha yeşil bir Gelibolu için yeni fidanları toprakla buluşturma devam edeceğiz.”mesajını verdi.
Haber: Caner AKŞİT

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