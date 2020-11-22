GELİBOLU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Yasak sonrası 81 ilde sokaklar boş kalırken ilçemizde de kısıtlama kurallarına uyularak sokaklar ve caddeler sessizliğe bürüdü.Çok sayıda noktada polis ile jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini artırdı.Sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, şunları belirtti:

* Akşam 20.00’de evde olalım. Kısıtlama başlıyor.

* Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk.”diyerek vatandaşları bir kez daha uyardı.