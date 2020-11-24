CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak mesajında; “Siz bizi aydınlatırken birçok fedakarlık yapıyor,adeta bir mum gibi tükeniyorsunuz.İşte bu yüzden, yine biliyoruz ki sizin hakkınızı ödememiz imkansız”dedi.

Mesajında 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan CHP İlçe Başkanı Parlak; “Gelecek günlerin mimarı, yolumuza ışık tutan fedakar öğretmenlerimiz…Ülkemizi gerçek hedefe,gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır, biri vatanımızı kurtaran asker ordusu,diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.Ancak biliyoruz ki siz bizi aydınlatırken birçok fedakarlık yapıyor, adeta mum gibi tükeniyorsunuz.İşte bu yüzden yine biliyoruz ki; sizin hakkınızı ödememiz imkansız…Bir nesli başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk fikirleri ve emanetleri ile yetiştirip geleceğimize yön veren, eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkarlar; kıymetli öğretmenlerimiz gününüzü minnet duygularımla kutluyor, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber Seda LİMAN ZENGİN